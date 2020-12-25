غدًا.. محاكمة 5 متهمين بخلية داعش سوريا

تستكمل الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة، غدا السبت محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بخلية داعش سوريا الإرهابية.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد الجمل.وجاء فى أمر أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتعليم الفنون الحربية، كما أنها تتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، كما اتهمت النيابة للمتهمين الالتحاق بجماعة داعش بدولة سوريا.