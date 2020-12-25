رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«قلوبنا معكم».. بايدن وزوجته يوجهان رسالة للأمريكيين في عيد الميلاد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بايدن وزوجته
بايدن وزوجته
عبير سليم
طباعة
وجه الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، اليوم الجمعة، رسالة بمناسبة عيد الميلاد واحتفالات "الكريسماس".

وقال بايدن وزوجته في رسالة مصورة لهما نقلتها شبكة "فوكس نيوز": "لقد كان هذا عاما صعبا للغاية بالنسبة لكثيرين منكم في أمتنا، ويتم تذكيرنا في هذا الموسم بالأمل في إنسانيتنا المشتركة.. نحن على هذه الأرض لرعاية بعضنا البعض".

وأضاف بايدن: "جيل وأنا نتمنى لكم ولعائلاتكم السلام والفرح والصحة والسعادة هذا الموسم، لكننا نعلم أنه كان عاما صعبا للغاية بالنسبة للكثيرين منكم في أمتنا، ونتذكر في هذا الموسم الأمل في إنسانيتنا المشتركة وما نحن مدعوون للقيام به لبعضنا البعض".

وتابع بايدن قائلا: "إن العديدين من إخواننا الأمريكيين يكافحون للعثور على وظيفة أو وضع الطعام على الطاولة حرفيا أو دفع الإيجار أو الرهن العقاري، ونذكر هنا أننا على هذه الأرض لنهتم ببعضنا البعض، وأن نقدم ما في وسعنا، وأن نكون مصدرا للمساعدة والأمل سواء للأصدقاء أو الغرباء".

وأكد بايدن في رسالته أن عائلته قللت بشكل كبير من احتفالهم بعيد الميلاد هذا العام بسبب فيروس "كورونا" المستجد، طالبا من الأمريكيين التفكير في الحد من سفرهم وحجم التجمعات العائلية هذا العام؛ للحفاظ على حياتهم.

من جهتها أكدت عقيلة الرئيس المنتخب أن الكثير من العائلات يحتفلون بعيد الميلاد وقد فقدوا أحباءهم، وأشادت أيضا بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل العاملين في الخطوط الأمامية سواء في المجال الصحي او الخدمات الاجتماعية والعاملين في المجال العسكري والدفاعي؛ لما يقدموه من تضحيات وسط مخاطر هذا الفيروس وبعيدا عن عائلتهم، "قلوبنا معكم".

موضوعات متعلقة

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

خروج قطار عن القضبان يوقف «خط الصعيد»

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بكورونا

الصور

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

«دفعتني للجنون».. سجن مؤرخ روسي قطَّع حبيبته بمنشار

بالرقم القومي.. خطوات الحصول على كود الطالب studea.emis

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

«هنا مر سيدنا موسي».. أهم المعالم الجيولوجية فى سيناء (صور)

أيام زمان

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

مقالات الرأي
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

هويدا عطا تدخل موسوعة «جينيس» عن كتاب «الربع الخالي»

في الذكرى 102 لميلاده.. السادات يروي قصة أم الأفندي

افتتاح معرض «وسكتت عن الكلام المباح» للفنان سمير فؤاد

دكتور مجدى يعقوب بثقافة المنيا