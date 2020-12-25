فن البورسلين.. «دينا» تترك الصيدلة للعمل بـ«ديكوباج» (بالصور)

تمكنت الفتاة الثلاثينية من تحويل قطع الخشب إلى لوحات فنية مزخرفة من خلال فن الديكوباج، وهو فن الفقراء قديما، وأحد الفنون التراثية، التي تحتوي على مزيج من الألوان وقطع الورق، وطورت من ذاتها لعشقها للديكور وتزين ما حولها، وإعادة رونق الأثاث وهيكلة المنزل وإحياء الفن القديم، وعملت على تطوير الديكوباج بمزج تصميمات حديثة في الديكورات واللوحات الفنية وقطع الأثاث.دينا سمير، تخرجت من كلية الصيدلة جامعة القاهرة، تقول: "بحب أغير ملامح ديكورات وأثاث البيت كل شوية واستخدمت فن الديكوباج لتزين وتجميل المنزل واتعلمته من على اليوتيوب وعملت قطع ديكور بالديكوباج لقرايبي".ونجحت "سمير"، في استغلال موهبتها وعمل ديكوباج يحاكي الواقع ويتناسب مع طبيعة المكان الذي توضع فيه، ونالت إعجاب من حولها، مما دفعها لنشر فن الديكوباج على السوشيال ميديا وكيفية تزين الأشياء وقطع الأثاث.وتمنت الفتاة الثلاثينية أن يتم إحياء فن الديكوباج في مصر، وأن يكون لها طابع خاص يميزها في الفن، وتطور ذاتها.