الكاظمي: أمن العراق أمانة في أعناقنا

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن "أمن العراق أمانة في أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات".وأضاف الكاظمي- في تغريدة له على "تويتر" نقلتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة: "عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون.. وطالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".