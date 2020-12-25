إصابة 4 مستوطنين بعد إطلاق صواريخ من غزة

أعلن المجمع الطبي في مستوطنة عسقلان الإسرائيلية تسجيل 4 إصابات بين المستوطنين بعد رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة المحاصر.وأوضح المجمع الطبي الإسرائيلي أنه تم إصابة ثلاثة مستوطنين بكدمات خلال هرولتهم للذخاب إلى الملاجئ، فيما أصيب مستوطن بنوبة هلع.وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنه تم رصد عمليتي إطلاق لصواريخ من قطاع غزة المحاصر، تجاه مستوطنات الغلاف.وأوضح المتحدث بجيش الاحتلال أن بطاريات منظومة القبة الحديدية الصاروخية تمكن من اعتراض عمليات الإطلاق من القطاع المحاصر، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة عسقلان بغلاف غزة، بسبب رصد عمليات إطلاق الصواريخ من غزة.ويأتي إطلاق الصواريخ من غزة، بعد التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن تجدد إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف المحاصر.وأضافت أنه لم يسقط بالونات داخل المستوطنات حتى الآن.