إطلاق صاروخين من غزة تجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض صاروخين أُطلقا من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار.وقال في بيان "أطلق صاروخان من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وأضاف أن "منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت الصاروخين".ولم ترد تقارير حول خسائر، في حين أعلنت أجهزة الطوارئ الطبية الإسرائيلية علاج بعض الأشخاص الذين دخلوا في صدمة.