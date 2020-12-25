42900 جرعة من لقاح فايزر في طريقها إلى المكسيك

قال وزير خارجية المكسيك مارشيلو إيبرارد، اليوم الجمعة، إن 42900 جرعة من لقاح فايزر-بيونتك للوقاية من فيروس كورونا في طريقها إلى بلاده قادمة من بلجيكا.وأضاف إيبرارد أن من المقرر أن تصل الجرعات غدا السبت إلى مكسيكو سيتي ومدينة مونتيري الواقعة في شمال البلاد.وأجرت المكسيك التطعيمات الأولى فيها باللقاح أمس الخميس بعد وصول شحنة أولية تضم 3000 جرعة من لقاح فايزر.