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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب رئيس جامعة طنطا: ‏توفير ماكينات غسيل كلوي بمستشفيات العزل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:10 م
الدكتور كمال عكاشة
الدكتور كمال عكاشة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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‏أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، انتهاء فعاليات المؤتمر الدولى العاشر لأمراض الكلي، والذي نظمته وحدة الكلى بكلية الطب بجامعة طنطا، والذي استمر على مدار يومي 24 و25 ديسمبر الجاري، بحضور 40 عالما وخبيرًا من مختلف الدول الأجنبية والدول العربية.

أكد نائب رئيس جامعة طنطا ورئيس المؤتمر، خروج المؤتمر بمجموعة من التوصيات وفي مقدمتها ضرورة توفير ماكينات للغسيل الكلوي بمستشفيات العزل، حتى تفي بحالات القصور الكلوي الحاد والمزمن والتي ترد إلي مستشفيات العزل، والتوجيه بضرورة التوسع فى الغسيل البريتوني في المرحلة المقبلة لمرضى الكلى.

وأضاف الدكتور كمال عكاشة، التوجيه بضرورة الكشف المبكر لأمراض الكلى، مؤكدًا بدء وحدة الكلى بجامعة طنطا في تنفيذ برنامج موسع يفي بهذا الغرض، ‏مشيرًا إلى أن الاكتشاف المبكر لأمراض الكلى ‏عامل مهم في التشخيص والعلاج￼ وأحد أهم أسباب الوقاية من الاعتلال المزمن￼ الذي قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالفشل الكلوي￼.

‏ووجه نائب رئيس جامعة طنطا ورئيس المؤتمر الشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمود زكي لرعايته للمؤتمر، والدكتور الدفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لحضوره فعاليات المؤتمر، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور جمال النجار سكرتير عام المؤتمر ورئيس وحدة الكلى بطب طنطا، وجميع المشاركين.

‏أقيم المؤتمر تحت رعاية الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى والجمعية الدولية للكلى والمعتمد من الأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبى المستمر بواقع 15.5 ساعة، وناقش المؤتمر الجديد في أمراض وزراعة الكلى من خلال أكثر من 8 جلسات علمية متنوعة بمشاركة أكثر من 40 متحدث ورئيس جلسة من علماء الكلى فى مصر والعالم من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والأردن، إلى جانب مشاركة 500 من المتخصصين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
نائب رئيس جامعة طنطا: ‏توفير ماكينات غسيل كلوي بمستشفيات العزل
نائب رئيس جامعة طنطا: ‏توفير ماكينات غسيل كلوي بمستشفيات العزل
نائب رئيس جامعة طنطا: ‏توفير ماكينات غسيل كلوي بمستشفيات العزل
نائب رئيس جامعة طنطا: ‏توفير ماكينات غسيل كلوي بمستشفيات العزل

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