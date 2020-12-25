30 وفاة و1616 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 30 وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 3711 حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 285.306 حالات.وسجلت الصحة الأردنية 1816 حالة شفاء هذا اليوم في المستشفيات المعتمدة، فضلا عن إجراء 16.827 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 3.057.169.