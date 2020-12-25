المفتي: المرتد عن الإسلام لا يقتل.. وهذه الأدلة

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن الإسلام ليس فيه إجبار على المعتقد، وما يقال عن العقاب على ترك الإسلام، أمر يحتاج للوقوف أمامه.





وأوضح فضيلة المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أدلة أن المرتد عن الإسلام لا يقتل، مفندًا ما يردده الإرهابيون والمرجفون.





وقال المفتي: «عندما نزل قول الله فإذا انسلخ الشهر الحرم فاقتلوا المشركين، حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وأقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخّلوا سبيلهم أن الله غفور رحيم".. قال المرجفون والإرهابيون والمتطرفون، إنها آية السيف، وتمسكوا بها كأنها نسخت 100 آية من القرآن الكريم، دالة على الرحمة والمسامحة والعيش المشترك والتحضر».



