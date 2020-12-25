محمد الباز يكشف حقيقة «بوست» مستشار الرئيس عن وضع كورونا

كشف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عن حقيقة البوست المتداول لمستشار الرئيس الدكتور محمد عوض تاج الدين ويحذر فيه من خروج وضع كورونا في مصر عن السيطرة.





وقال محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» إن التدوينة لا أساس لها من الصحة، ونشرت أول مرة في مايو الماضي ونفى الدكتور «عوض» صحتها.









وأضاف: «هناك بعض الناس يريدون استغلال أزمة فيروس كورونا لإثارة حالة من الفزع والخوف والاضطراب الشديد داخل الدولة».