اليونان تتلقى أول دفعة من لقاح فايزربيونتيك من بلغاريا

أعلن التلفزيون الرسمي اليوناني من معبر كولاتا-بروماتشوناس الحدودي مع بلغاريا، أن أثينا تلقت أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) وقوامها 9700 جرعة من بلغاريا اليوم الجمعة ورافقت الشرطة الشاحنات المحملة باللقاح الذي تنتجه شركتا بيونتيك وفايزر، في طريقها إلى أثينا على بعد نحو 600 كيلومتر.ومن المقرر أن تصل هذه الدفعة من اللقاح إلى إحدى مستشفيات العاصمة اليونانية أثينا.ومن المتوقع أن تتلقى أول جرعة من اللقاح يوم الأحد المقبل، ممرضة تعمل في مستشفى بالعاصمة اليونانية أثينا لمعالجة مرضى الفيروس الفتاك ورجل بدار للمسنين.كما سيتم تطعيم الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفقا لما ذكره التليفزيون الرسمى.