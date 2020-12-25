ملكة جمال العرب مصر ترتدى الزّى الفرعونى (صور)

أنطلقت فعاليات مهرجان السياحة العربية لتتويج ملكات جمال العرب، وعقد مسابقة بينهم لاختيار الفائزة من بين 22 دولة عربية من بينهم: الأردن، سوريا، تونس، العراق، السودان، وكذلك الصومال وجزر القمر وجيبوتي.وبدء الحفل بالسلام الوطني لمصر العربية، ومن ثم عرض فيلم تسجيلي باختصار لدورات مهرجان السياحة العربية، بالإضافة للتعريف بالفتيات ومن ثم تتويج ملكات الجمال العرب بالتاج لعدم تتويجهم على أرضهم بسبب جائحة كورونا، ومن ثم الإعلان عن ختام المهرجان في 27 ديسمبر المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى لإختيار ملكة جمال العرب.ومن جانبها قالت الدكتورة حنان نصر، رئيسة المهرجان، أن إقامة مهرجان السياحة العربية كان يحمل تحديات كبيرة بالطبع، ولكن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تم إقامة المهرجان.وأضافت حنان لـ "الدستور" أنه سيتم استضافة رولا سعد خلال فعاليات النهائية للمهرجان، بالإضافة إلى تنظيم حفلة للفتيات لإختيار الملكة بينهم، كما وجهت الشكر لكافة الفتيات المشاركة.وتنافس نورهان أحمد ملكة جمال مصر الفتيات من الدول الأخرى المشاركة في المسابقة حيث ارتدت نورهان الزي الفرعوني المصري من ألوان الذهبي والأزرق والأسود وهى تشبهت بالملكات في إطلالة رائعة.وقالت إنها تستعد للنهائيات من خلال التدريب المستمر ومحاولة كسب المزيد من الخبرات في كيفية السير على "الكات واك"، وكيفية تمثيل بلدها مصر، وسط متسابقات العرب وتتمنى حصد اللقب.ودرست نورهان الإعلام، وقررت المشاركة بمسابقة ملكة جمال العرب، وترى أن معيار الجمال هو جمال الروح وليس الشكل.