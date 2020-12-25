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اقتصاد

جمارك سفاجا تضبط 4 محاولات تهرب جمركى

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:54 م
محاولات تهرب جمركى
محاولات تهرب جمركى
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لعدد من المناظير وكمية من التبغ وفلاتر السجائر وإكسسوار المحمول ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة، تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ4 من الركاب المصريين القادمين، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 12 منظار منشأ صيني و134 ماكينة شحن فورى و384 شاسيه محمول و4 هواتف محمولة و404 بطارية محمول للهواتف المحمولة و24 كابل شحن و376 فلتر سجائر و58 كيلو تبغ و4 باروكة شعر طبيعى و192 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

وقام بالضبط كلا من خالد عصمت ومحمد مصطفى وعرفات محمد تحت أشراف محمد حمدي رئيس القسم بحضور مدير المجمع حمدى صابر ومصطفى هاشم مدير التعريفة وعبد الراضي فؤاد مدير الإدارة الأمن الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و300 ألف و726 جنيها.

قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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