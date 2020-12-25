صيانة وإنارة محيط كنائس حي وسط الإسكندرية استعدادا لعيد الميلاد

نفذ حى وسط الإسكندرية، حملة لصيانة وإنارة محيط الكنائس بنطاق الحي، حيث تم صيانة، إنارة محيط الكنائس،«كنيسة شارع الراضي، كنسية شارع محمد نصحى، الكنيسة الحمراء، وكنيسة شارع شجرة الدر».جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واستعدادًا لعيد الميلاد المجيد، وفقا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، في إطار خطة الارتقاء بمستوى الإضاءة العامة بالحي.ومن جانبه؛ أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ ٢٤ ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.