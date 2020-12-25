وفاة مدير البرامج الرياضية بالقناة السادسة متأثرا بفيروس كورونا

توفى الدكتور سيد شحاتة مدير البرامج الرياضية بالقناة السادسة التابعة للتلفزيون المصري إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى صدر المحلة وجارى تغسيل الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة طبقا للإجراءات الاحترازية.وكان الراحل قد أصيب بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا عقب ظهور الأعراض عليه متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وضيق في التنفس وأجريت له عدة فحوصات طبيبة وأخذت منه عينة طبية وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا وجرى عزله داخل مستشفى صدر المحلة الى أن وافته المنية مساء اليوم.وكشف مصدر مقرب من أسرة الفقيد أن زوجته مصابة بفيروس كورونا جراء اختلاطها المباشر بزوجها وتخضع للعزل المنزلي.