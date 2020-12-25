«تضامن سوهاج» توزع مساعدات شتوية على الأسر الفقيرة (صور)

نظم فريق المؤسسة العربية الأفريقية، برئاسة أمل عبدالرحمن صالح رئيس مجلس أمناء الموسسة، احتفالية لتوزيع المفروشات الشتوية على الفئات المهمشة الأشد احتياجًا بمحافظة سوهاج.نظمت الاحتفالية بمقر بمقر المؤسسة، بحضور محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، وعصام شعبان مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، ومروة خليفة المدير التنفيذي للمؤسسة بفرع سوهاج.