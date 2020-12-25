فرنسا تسجل 20262 إصابة بكورونا و159 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 20262 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و159 وفاة بالمستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك وسط مخاوف متزايدة من موجة جديدة من الفيروس في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 إلى مليونين و547771 حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 62427 وهو سابع أكبر عدد في العالم.