معرض لمنتجات ذوى الاحتياجات الخاصة على هامش مؤتمر التمكين الثقافى بسوهاج

شارك أطفال المركز العربي الأفريقي، وحضانة نهر الأمل لذوي الاحتيجات الخاصة، التابع للمؤسسة العربية الأفريقية للأبحاث والتنمية المستدامة، بفقرة للأطفال بعنوان «تحيا مصر»، على هامش مؤتمر التمكين الثقافي المقام على مسرح قصر ثقافة سوهاج.كما شاركت المؤسسة أيضًا بمعرض لمنتجات ذوي الاحتياجات الخاصة على هامش فاعليات المؤتمر، الذي حضره الدكتور محمود قاعود رئيس قسم علم النفس بجامعة سوهاج ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد فوزي قاسم رئيس قسم المخ والأعصاب بالمستشفى النفسي بسوهاج، وجلال أبوالدهب مدير عام فرع ثقافة سوهاج، ومسئولي التمكين الثقافي بفرع ثقافة سوهاج.