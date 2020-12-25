«مصر لا تتخلى عن أبنائها».. وزيرة الهجرة تكشف تطورات أزمة العالقين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية قررتا إغلاق المجال الجوي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مضيفة أنه لكل دولة الحرية الكاملة في اتخاذ هذه القرارت ويجب احترامها.









وتابعت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن مصر لديها شريحة كبيرة من العاملين بدولة الكويت، وأن الكويت اشترطت أن يمر الوافدين عبر دولة ترانزيت مثل الإمارات وتركيا وسلطنة عمان لعودة العمالة المصرية.









وأضافت: «ماحدث أن عدد كبير من العمالة المصرية يسافر إلى إمارة دبي كدولة وسيطة، يقضي بها ١٤ يوما كحجر صحي، وبعدها يطير إلى الكويت»، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة أعلنت الكويت غلق مجالها الجوي.