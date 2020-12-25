موريتانيا تُسجِل 246 إصابة و13 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الجمعة، تسجيل 246 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 13364 شخصًا.

وأكد بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية اليوم تسجيل 297 حالة شفاء جديدة ليصل الإجمالي إلى 9787 حالة.. بينما توفي 13 مريضًا بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 314 وفاة، مع وجود 60 حالة خطيرة في المستشفيات الموريتانية.