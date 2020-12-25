«الكاظمي»: أمن العراق أمانة في أعناقنا ومستعدون للمواجهة الحاسمة
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:08 م
منار أحمدطباعة
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، اليوم الجمعة، أن أمن العراق أمانة في أعناقنا ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات.
وقال الكاظمي: "لقد طالبنا بالتهدئة لكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر"، وفق قناة العربية.
فيما أفادت أنباء بانسحاب عناصر ميليشيات عصائب الحق من بغداد وانتشار الأمن في العاصمة.
وقال الكاظمي: "لقد طالبنا بالتهدئة لكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر"، وفق قناة العربية.
فيما أفادت أنباء بانسحاب عناصر ميليشيات عصائب الحق من بغداد وانتشار الأمن في العاصمة.