رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الصلصال الحراري.. وسيلة «نهى» للتعبير عن الحب (صور)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:12 م
الصلصال الحراري
الصلصال الحراري
أريج الجيار
طباعة
حبها لأسرتها كان السبب في اكتشاف ذاتها، سعت وراء شغفها بعمل مجات من الصلصال الحراري لتجسد شخصيات أسرتها وأصدقائها المقربين لها، وتسعى لنشر البهجة بينهم وروح التفاؤل، حيث أمضت سنوات لتتقن إظهار ملامح الوجه على المجات، تقديرا واعتزازا بهم.

هدى شوقي، ذات الـ35 عاما، تخرجت من كلية العلوم جامعة طنطا، وأصبحت مدرس ميكروبيولوجى فى كليتها لتفوقها الدراسي، ولم يمنعها تنمية موهبتها من أن تتفوق في دراستها، تقول: "الفكرة بدأت لما جبت مج لابني من الصلصال الحراري وسألني ايه ده قلتله ده حاجة زى الصلصال بس بيدخل الفرن وبيكون صلب فقالى طب احنا نقدر نعمل زيه قلتله ممكن نجرب وفعلا نزل هو وباباه واشتروا الصلصال الحرارى وجربنا أشكال بسيطة فى الأول ولقيناه عجب قرايبنا وصحابنا وبدأوا ياخدوا منى".

وتضيف، أنها طورت ذاتها بمشاهدة الفيديوهات عبر اليوتيوب لتجسيد الشخصيات بشكل متماثل للحقيقة، وتوضيح ملامح الشخصية بنحتها وتهديها لأسرتها وأصدقائها، وتؤكد أنها تدربت على نحت الأشخاص.

تمنت الفتاة الثلاثينية أن تطور ذاتها باستمرار، وتقدم أفكارا متنوعة في فن النحت بالصلصال الحراري، وتساعد الموهوبين في تنمية موهبتهم.
الصلصال الحراري.. وسيلة «نهى» للتعبير عن الحب (صور)
الصلصال الحراري.. وسيلة «نهى» للتعبير عن الحب (صور)
الصلصال الحراري.. وسيلة «نهى» للتعبير عن الحب (صور)
الصلصال الحراري.. وسيلة «نهى» للتعبير عن الحب (صور)
الصلصال الحراري.. وسيلة «نهى» للتعبير عن الحب (صور)
الصلصال الحراري.. وسيلة «نهى» للتعبير عن الحب (صور)
الصلصال الحراري.. وسيلة «نهى» للتعبير عن الحب (صور)
الصلصال الحراري.. وسيلة «نهى» للتعبير عن الحب (صور)
الصلصال الحراري.. وسيلة «نهى» للتعبير عن الحب (صور)
الصلصال الحراري.. وسيلة «نهى» للتعبير عن الحب (صور)

موضوعات متعلقة

خروج قطار عن القضبان يوقف «خط الصعيد»

وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

الصحة: 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 حالة وفاة

الصور

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

صحيفة: إصابة طبيب فى بوسطن بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح مودرنا لفيروس كورونا

هل يمكن تناول الباراسيتامول والإيبوبروفين فى الوقت نفسه؟

الأرز البرى يثبت فعاليته فى خفض نسبة السكر بالدم

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

اقتصاديون: مصر ثانى أكبر منتج للغاز الطبيعى فى أفريقيا

الليلة.. «ترنيمة الصلاة الأخيرة» على المسرح الكبير بالأوبرا

حكاية صورة.. قصة تمثال نهضة مصر بميدان رمسيس قبل نقله

فى الذكرى الـ102 لميلاده.. أبرز 5 كتب تحدثت عن السادات