الصلصال الحراري.. وسيلة «نهى» للتعبير عن الحب (صور)

حبها لأسرتها كان السبب في اكتشاف ذاتها، سعت وراء شغفها بعمل مجات من الصلصال الحراري لتجسد شخصيات أسرتها وأصدقائها المقربين لها، وتسعى لنشر البهجة بينهم وروح التفاؤل، حيث أمضت سنوات لتتقن إظهار ملامح الوجه على المجات، تقديرا واعتزازا بهم.هدى شوقي، ذات الـ35 عاما، تخرجت من كلية العلوم جامعة طنطا، وأصبحت مدرس ميكروبيولوجى فى كليتها لتفوقها الدراسي، ولم يمنعها تنمية موهبتها من أن تتفوق في دراستها، تقول: "الفكرة بدأت لما جبت مج لابني من الصلصال الحراري وسألني ايه ده قلتله ده حاجة زى الصلصال بس بيدخل الفرن وبيكون صلب فقالى طب احنا نقدر نعمل زيه قلتله ممكن نجرب وفعلا نزل هو وباباه واشتروا الصلصال الحرارى وجربنا أشكال بسيطة فى الأول ولقيناه عجب قرايبنا وصحابنا وبدأوا ياخدوا منى".وتضيف، أنها طورت ذاتها بمشاهدة الفيديوهات عبر اليوتيوب لتجسيد الشخصيات بشكل متماثل للحقيقة، وتوضيح ملامح الشخصية بنحتها وتهديها لأسرتها وأصدقائها، وتؤكد أنها تدربت على نحت الأشخاص.تمنت الفتاة الثلاثينية أن تطور ذاتها باستمرار، وتقدم أفكارا متنوعة في فن النحت بالصلصال الحراري، وتساعد الموهوبين في تنمية موهبتهم.