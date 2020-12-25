مقتل 3 في حريق بسفينة روسية قبالة ميناء إسباني

وقعت مأساة في ميناء لاس بالماس دي جران كناريا الإسباني حيث قتل ثلاثة من أفراد طاقم سفينة الصيد الروسية "سفيابورج" التي شب فيها حريق عشية عيد الميلاد، وفقا لما أعلنته سلطات الجزيرة الواقعة على شاطئ البحر المتوسط اليوم الجمعة.أضافت السلطات أن قوات الإطفاء لم تتمكن من إخماد الحريق الذي شب بعد ظهر أمس الخميس في غرفة المحركات إلا اليوم الجمعة.وقالت سلطات الجزيرة، إنه لحسن الحظ لم تمتد النيران إلى مناطق أخرى في السفينة.وما يزال سبب الحريق مجهولا.وذكرت الأنباء أنه تم نقل أربعة من أفراد طاقم السفينة إلى المستشفى، بعد إصابتهم بالتسمم جراء استنشاقهم الدخان.ترفع السفينة التي يصل طولها إلى 128 مترا علم جورجيا.