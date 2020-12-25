رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محمد الباز يحذّر: الاستخفاف بكورونا هو «الخطر الحقيقي»

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:02 م
جريدة الدستور
طباعة
قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن هناك حالة من الخوف بدأت تتسرب في نفوس الناس بسبب كورونا، مشيرا إلى أن المواطن عليه تقليل دائرة اختلاطه بالناس والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» أن البعض يرى أن انتشار كورونا في الموجة الثانية أسرع من الأولى في مصر وهذا غير صحيح، موضحًا أنه بالأرقام في المرحلة الأولى يوم 25 مارس 2020 كان عدد الإصابات 54 إصابة و28 مايو 2020 وصلنا إلى 1127 إصابة، أي اننا احتجنا حوالي 63 يوميا لنصل إلى رقم ألف إصابة وفي الموجة التانية يوم 5 أكتوبر وصل الإصابات لـ98، ويوم 24 ديسمبر 1021 إصابة، أي أننا وصلنا إلى رقم ألف إصابة في الموجة الثانية خلال 60 يوما.

وأكد محمد الباز أن الخطر الحقيقي الذي نواجهه حاليا أن هناك حالة استخفاف بالفيروس، وأصبح هناك نوع من أنواع الألفة مع الفيروس.


موضوعات متعلقة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

أطباء ومتخصصون يضعون «روشتة» عبور الموجة الثانية من «كورونا»

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

الصور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

أهالي أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

«الصحة»: إمدادات طبية لمستشفى العريش العام لمواجهة كورونا بشمال سيناء

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

«دفعتني للجنون».. سجن مؤرخ روسي قطَّع حبيبته بمنشار

بالرقم القومي.. خطوات الحصول على كود الطالب studea.emis

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

«هنا مر سيدنا موسي».. أهم المعالم الجيولوجية فى سيناء (صور)

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

هويدا عطا تدخل موسوعة «جينيس» عن كتاب «الربع الخالي»

في الذكرى 102 لميلاده.. السادات يروي قصة أم الأفندي

افتتاح معرض «وسكتت عن الكلام المباح» للفنان سمير فؤاد

دكتور مجدى يعقوب بثقافة المنيا