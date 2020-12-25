محمد الباز يحذّر: الاستخفاف بكورونا هو «الخطر الحقيقي»

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن هناك حالة من الخوف بدأت تتسرب في نفوس الناس بسبب كورونا، مشيرا إلى أن المواطن عليه تقليل دائرة اختلاطه بالناس والالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» أن البعض يرى أن انتشار كورونا في الموجة الثانية أسرع من الأولى في مصر وهذا غير صحيح، موضحًا أنه بالأرقام في المرحلة الأولى يوم 25 مارس 2020 كان عدد الإصابات 54 إصابة و28 مايو 2020 وصلنا إلى 1127 إصابة، أي اننا احتجنا حوالي 63 يوميا لنصل إلى رقم ألف إصابة وفي الموجة التانية يوم 5 أكتوبر وصل الإصابات لـ98، ويوم 24 ديسمبر 1021 إصابة، أي أننا وصلنا إلى رقم ألف إصابة في الموجة الثانية خلال 60 يوما.





وأكد محمد الباز أن الخطر الحقيقي الذي نواجهه حاليا أن هناك حالة استخفاف بالفيروس، وأصبح هناك نوع من أنواع الألفة مع الفيروس.