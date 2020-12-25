انتحار شاب بإلقاء نفسه في «بير السلم» بزفتى

أقدم شاب على الانتحار بإلقاء نفسه في بير سلم العقار السكنى المقيم به أمام مستشفى الرمد بدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، ما أسفر عن مصرعه.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتي بودود بلاغًا يفيد بانتحار أحد الأشخاص ونقل جثته إلى مستشفى زفتى.وبإجراء التحريات تبين أن المنتحر يعانى من مرض نفسي، ويتلقى العلاج منه، وأنه غافل أفراد أسرته وقفز من الطابق الرابع في بير سلم العقار المقيم به، ما أسفر عن مصرعه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.