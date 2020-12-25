محافظ الغربية يهنئ فريق غزل المحلة عقب فوزه على طلائع الجيش

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم فريق غزل المحلة، وذلك عقب فوزه على فريق طلائع الجيش في الجولة الرابعة بالدوري الممتاز، وبذلك يرتفع رصيد زعيم الفلاحين إلى ٥ نقاط ليحتل بها المركز السابع في جدول الدوري العام.جدير بالذكر أن فريق غزل المحلة هو ممثل محافظة الغربية في الدوري الممتاز هذا العام، وتقدم له المحافظة كل الدعم من أجل استمراره بالدوري العام.