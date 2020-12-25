نتنياهو يدعو العاهل المغربى لزيارة إسرائيل

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث، الجمعة، مع العاهل المغربي الملك محمد السادس ودعاه لزيارة إسرائيل.وأضاف البيان الإسرائيلي أنهما تحدثا عن المضي قدمًا بناء على الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية وأعلن عنه هذا الشهر لتطبيع العلاقات الثنائية.وشكر نتنياهو العاهل المغربي على استضافة وفد إسرائيلي رسمي هذا الأسبوع.