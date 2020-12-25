2136 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان الجمعة تسجيل 2136 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي للمصابين إلى 168069.وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت 14 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 1367.وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية مارس المقبل.