إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الجهود التى تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة متولى حسنين بالتعاون مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام، لإزالة مكامير الفحم المخالفة.حيث أسفرت الحملة المُنفذة مؤخرًا عن تنفيذ قرارين إزالة لعدد ٣ مكامير فحم على مساحة ٤٥٠ م٢، بقرية الرياض، كما تستمر الجهود للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، واتخاذ كافة الإجراءات حيال جميع المكامير المخالفة طبقًا للوائح المُنظمة لذلك.