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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

Merry Christmas.. كيف احتفل المشاهير بالكريسماس؟ (صور)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:39 م
ليلي علوى.
ليلي علوى.
إسلام جمال
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يعتبر الاحتفال بـ«الكريسماس» موضة المشاهير الجديدة، حيث يعبرون عن سعادتهم بقدوم العام الجديد من خلال شجرة عيد الميلاد.

ونرصد في هذا التقرير مظاهر احتفال المشاهير بأعياد الميلاد «الكريسماس» في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

رانيا يوسف.. «ستكونين انتي الشجرة»
دائمًا ما تثير الجدل الفنانة رانيا يوسف، حيث عبرت عن سعادتها بقدوم العام الجديد بشجرة عيد الميلاد، مرتدية فستان أسود.
Merry Christmas..
نور.. «قطة للإحتفال بالكريسماس»
احتفلت اللبنانية نور بعيد الميلاد المجيد والكريسماس، مع قطتها "كراميل"، متمنية أن يكون عيدا سعيدا على الجميع، مشيرة إلى أن العام الحالى كان صعبًا.
Merry Christmas..
سيرين عبد النور.. «الكريسماس بالجلابية»
احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بالكريسماس، برفقة ابنتها تاليا، حيث نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وفيديو مع ابنتها وهما ترقصان بملابس المنزل "الجلابية.
Merry Christmas..
محمد صلاح.. «لبس بابا نويل»
نشر محمد صلاح مجموعة من الصور له مع زوجته وطفلتيه مكة وكيان وهم يحتفلون بالكريسماس بارتداء ملابس بابا نويل وخلفهم أشجار الكريسماس.
ليلى علوى.. «تحتفل مع الشجرة
احتفلت الفنانة ليلى علوي بأعياد الميلاد "الكريسماس"، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لها مع شجرة الكريسماس، معلقة: "اتمنى لكم Merry Christmas".
Merry Christmas..
نوال الزغبى..«ماما نويل»
اختفلت المطربة نوال الزغبي بأعياد الميلاد والكريسماس، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وارتدت نوال الملابس الحمراء المعتادة فى الكريسماس، ووصفها جمهورها بـ"ماما نويل"، وعلقت على الصورة "Merry Christmas".
Merry Christmas..
     

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