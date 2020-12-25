بعد الهجوم على صلاح.. محمد الباز: لا تستمع للمتطرفين والمتخلفين

تقدم الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، بالتهنئة للأخوة الأقباط من الكنائس الغربية بمناسبة أعياد الميلاد، مشيرا إلى أن الصلوات أطلقت من كل الكنائس لرفع البلاء عنا.





وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، إن البشرية محاصرة بفيروس لعين يفتك بالجميع والكل معرض للإصابة بالفيروس.





وأشاد محمد الباز بصورة تم التقاطها لمندوب من وزارة الأوقاف حضر احتفال الأقباط بعيد الميلاد، مشيرا إلى أنه يعتبر تلك الصورة هي صورة الاحتفالات الكبرى والعظمى، متابعا: «الجميع يعبد إله واحد، والفكرة أن المسيحي يصلي لله، والمسلم يتوجه لله بالدعاء لكشف الغمة».