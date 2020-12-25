رابط تفعيل الحساب المدرسي الموحد لطلاب الثانوية
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:01 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي 2021، لأداء الامتحان التجريبي بعد إجازة نصف العام.
وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، بسرعة الدخول على الرابط التالي: https:moe-register.emis.gov.eg لتفعيل الحساب المدرسى الموحد لجميع الطلاب، ثم الحصول على الباسورد الخاص بالطالب الذي سيتم استخدامه فيما بعد للتسجيل على outlook على التابلت.
وتابعت: سيتم إرسال اسم المستخدم والباسورد وأكواد المواد الخاصة بالامتحانات على هذا الميل.
وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، بسرعة الدخول على الرابط التالي: https:moe-register.emis.gov.eg لتفعيل الحساب المدرسى الموحد لجميع الطلاب، ثم الحصول على الباسورد الخاص بالطالب الذي سيتم استخدامه فيما بعد للتسجيل على outlook على التابلت.
وتابعت: سيتم إرسال اسم المستخدم والباسورد وأكواد المواد الخاصة بالامتحانات على هذا الميل.