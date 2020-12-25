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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

12 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد «يا أنا يا لأ»

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:00 م
عمرو دياب
عمرو دياب
أمير محمد خالد
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أعلن الهضبة عمرو دياب قائمة الأغاني ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «يا أنا يا لأ».

ويضم الألبوم 12 أغنية وهي: (يا أنا يا لاء، محسود (مقسوم)، شكرًا، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني ياحب، وأنا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (لاتينو)، الجو جميل).

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين وتركي آل الشيخ ومحمد يحيى وعادل حقي وإسلام زكي وعزيز الشافعي وخالد عز وتامر عاشور.

وكان عمرو دياب قد كتب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "انتظروا ألبومي الجديد «يا أنا يا لأ»، يوم الجمعة ٢٥ ديسمبر الساعة الثامنة مساءً".

وطرح عمرو دياب خلال الأيام الماضية برومو لأغنيتين وهما «محسود» و«يا أنا يا لأ» ضمن حملة الدعاية لألبومه الجديد.

«محسود» كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، و«يا أنا يا لأ» من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، والأغنيتان توزيع عادل حقي، وميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

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