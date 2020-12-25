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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسني يطرح «طمعتيني» من ألبوم «خليك فوذلاي» (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:02 م
تامر حسني
تامر حسني
حسين الجندي
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طرح المطرب تامر حسني أغنيته الجديدة «طمّعتينى»، عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية «طمعتيني» هي الأغنية التي تضمنها ألبومه «خليك فولاذي»، خاصة بعد طرح أغنيات منه منذ أشهر قليلة.

وقد طرح تامر بعض الأغنيات من الألبوم من بينها: «اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى فى الحب، قولنى كلام، نفس النهاية وفي جمال كده».

ويستعد المطرب تامر حسني خلال الفترة المقبلة لطرح فيلمه السينمائي الجديد «مش أنا»، وصور منه مشاهد كثيرة جدًا بينما ينتظر الوقت المناسب لطرجحه في دور السينما خاصة في ظل أزمة السينما مع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

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