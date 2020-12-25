مقتل 7 فى هجوم لـ«بوكو حرام» على قرية شمال نيجيريا

قال مسئول محلي في نيجيريا إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم لجماعة "بوكو حرام" على قرية بيمي في ولاية برنو النيجيرية عشية عيد الميلاد.

وأضاف كاش الله عثمان، المسئول ببلدة تشيبوك المحلية النيجيرية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الجمعة، أن "بوكو حرام هاجمت قرية بيمي وقتلت 7 أشخاص واختطفت 7 آخرين من بينهم قس".

وأضاف المسئول النيجيري أن "بوكو حرام" أحرقت كنيسة ومستوصفًا وعدة منازل أخرى.

وتقع قرية بيمي، ذات الأغلبية المسيحية، على بعد نحو 20 كيلومترًا من تشيبوك التي اختطفت "بوكو حرام" بها أكثر من 200 تلميذة قبل 6 سنوات.