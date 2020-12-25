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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2329 إصابة و40 وفاة بكورونا في المغرب

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:19 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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ذكرت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أنه تم تسجيل 2329 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 428 ألفا و193 حالة.
وأفادت الوزارة- في بيان اليوم- بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 3 ملايين و941 ألفا و378 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.
وأضافت أنه تم تسجيل 40 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و170 حالة، كما تم تسجيل 3 آلاف و192 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 391 ألفا و920.

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