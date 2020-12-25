رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حياة كريمة» تعلن تنفيذ مبادرة «التصالح خير» في قنا والأقصر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:53 م
حياة كريمة
حياة كريمة
طباعة
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يواصل قطار مؤسسة "حياه كريمة" انطلاقه، ليصل محافظتي قنا والأقصر، حيث قامت المؤسسة بدفع جدية التصالح لعدد 29 حالة مستحقة للدعم في مركز ومدينة إسنا بالأقصر، و17 حالة في محافظة قنا.

كما أعلنت مؤسسة "حياه كريمة" الانتهاء من استقبال أوراق الحالات المستحقة للدعم من أهالي محافظتي قنا والأقصر، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات المستهدفة.
وأعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن استمرار تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" في مختلف محافظات مصر، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء، بمد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام، وذلك سعيا من كل جهات الدولة لتقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم.

وكانت المؤسسة قد ضمت 7 محافظات جديدة ضمن المرحلة الأولي من المبادرة، وهى بني سويف، السويس، البحر الأحمر، الشرقية، كفر الشيخ، جنوب سيناء، والإسماعيلية، بالإضافة إلي العشر محافظات الأولي، طبقا لمعيار القري والمراكز الأكثر احتياجا التابعة للمحافظات المذكورة، بالإضافة لاستطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسه "حياة كريمة" عن طريق فرق الرصد الميداني في المحافظات، بالإضافة إلى فحص الرسائل وطلبات المواطنين اللي استقبلتها المؤسسة علي صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبذلك تستكمل مؤسسة "حياة كريمة" الخطوات التنفيذية لمبادرة "التصالح حياة" في مرحلتها الأولى، والتي ضمت حتى الآن 17 محافظة، وتستمر المبادرة في مرحلتها الأولى حتى نهاية العام، سعيا لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات المستهدفة.

جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" سبق وأطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" في 25 سبتمبر الماضى لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة "حياة كريمة" بتوفير 150مليون جنية لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، مطروح والبحيرة.

موضوعات متعلقة

خروج قطار عن القضبان يوقف «خط الصعيد»

الصحة: 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 حالة وفاة

السيطرة على حريق نقابة المهندسين بكورنيش النيل

وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

الصور

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

صحيفة: إصابة طبيب فى بوسطن بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح مودرنا لفيروس كورونا

هل يمكن تناول الباراسيتامول والإيبوبروفين فى الوقت نفسه؟

الأرز البرى يثبت فعاليته فى خفض نسبة السكر بالدم

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

اقتصاديون: مصر ثانى أكبر منتج للغاز الطبيعى فى أفريقيا

الليلة.. «ترنيمة الصلاة الأخيرة» على المسرح الكبير بالأوبرا

حكاية صورة.. قصة تمثال نهضة مصر بميدان رمسيس قبل نقله

فى الذكرى الـ102 لميلاده.. أبرز 5 كتب تحدثت عن السادات