أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بكورونا
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:13 م
شاركت الفنانة يسرا جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام» صورة جديدة لها .
وظهرت يسرا بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بلوفر أبيض أنيقًا، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياجًا بسيطًا، وعلقت على الصورة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا".
وأضافت: "كما أوجه شكر خاص جدًا جدًا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض، ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض".