أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بكورونا

شاركت الفنانة يسرا جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام» صورة جديدة لها .





وظهرت يسرا بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بلوفر أبيض أنيقًا، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياجًا بسيطًا، وعلقت على الصورة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا".





وأضافت: "كما أوجه شكر خاص جدًا جدًا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كله ا حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض، ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض".











