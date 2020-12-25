هاجر الجرواني أول فتاة تفوز بمنصب الأمين العام المساعد بجامعة بنها

أعربت هاجر الجرواني أول فتاة تفوز بمنصب الأمين المساعد لاتحاد طلاب جامعة بنها عن شكرها لزملائها الذين انتخبوها، مؤكدة أنها ستكون على قدر ثقتهم بها خلال المرحلة المقبلة.وأشادت بإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى جامعات مصر، في ظل جائحة فيروس كورونا التي يمر بها العالم أجمع، مشيرة إلى أن الانتخابات أُجريت في جو من النزاهة والشفافية وشهدت إقبالًا من الطلاب بما يعكس مدى حرصهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة ويدل على وعيهم.وكانت جامعة بنها انتخابات اتحادات الطلاب على مستوى الجامعة وكلياتها، وأسفرت انتخابات أمين اتحاد طلاب جامعة بنها عن فوز الطالب محمد عاطف سعيد الرفاعي بكلية الطب البشري.كما فازت الطالبة هاجر وجدي الجرواني، بكلية الفنون التطبيقية بمنصب الأمين العام المساعد للاتحاد.وتعد الطالبة هاجر، أول طالبة تفوز بهذا المنصب في تاريخ جامعة بنها.وأُجريت انتخابات الأمناء والأمناء المساعدين للجان اتحاد طلاب جامعة بنها تحت إشراف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور محمد منصور، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد نجيب، مدير مركز إعداد القادة.كما ضمت الدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وطالبين متميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.