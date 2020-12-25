«دراسات إسلامية بنات الأزهر» ببني سويف تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

نظمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بني سويف احتفالًا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية برعاية الدكتورة حنان عبد العزيز، عميدة الكلية، وإشراف قسم أصول اللغة بالتعاون مع مكتب رعاية الطالبات ومكتب العلاقات العامة بالكلية.بدأ الحفل بتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى بعض أعضاء هيئة التدريس عدة قصائد تشهد بعظمة اللغة العربية، وقدمت الطالبات بعض الفقرات، منها: مسرحية عن الفعل المضارع، كما ألقين بعض القصائد الشعرية.نظم الحفل بحضور عميدة الكلية، والدكتورة زينب كمال، وكيلة الكلية، والدكتورة هيام علي، مدرس بقسم أصول اللغة، والدكتورة هدى كيلاني، مدرس بقسم البلاغة، والدكتورة سناء سلامة، مدرس بقسم أصول اللغة، والدكتورة سهام بكري، مدرس بقسم أصول اللغة، والدكتورة ابتسام فؤاد، مدرس بقسم الحديث، إضافة إلى حضور عدد من الهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطالبات.واختتم الحفل بتوزيع شهادات تقدير وبعض الجوائز الرمزية على الطالبات المتفوقات.