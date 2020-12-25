أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

اشتكى عدد من أهالي منطقة أرض اللواء بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، من تركيب إعلانات تمثل خطورة على أرواح المواطنين.وقال محمد الحسيني، أحد الأهالي، إنهم فوجئوا بقيام إحدى الشركات بالبدء في تركيب إعلانين في المنطقة رغم خطورة ذلك.وأضاف الحسيني، أن الإعلانين يتعديان على حرم السكة الحديد المار في المنطقة، كما يمثلان خطورة على المواطنين والعقارات المجاورة حال سقوطهما.وأشار أحمد محمد، أحد سكان المنطقة، إلى أنهم توجهوا للحي أكثر من مرة للإبلاغ عن الأمر وإيقاف تركيب الإعلانات لخطورتها على المواطنين، موضحا أنهم توجهوا لمقابلة المحافظ دون نتيجة ولم يتمكنوا من ذلك، وذلك بمجرد صب القواعد الخرسانية لحمل الأعمدة الحديدية الضخمة فوقها.وناشد الأهالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، التدخل لإنقاذ أرواح المواطنين.