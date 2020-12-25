الانتهاء من رصف طريق كارتة قرية طوخ الخيل بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن انتهاء وحدة الرصف والإنشاءات من رصف طريق الكارتة قرية طوخ الخيل ضمن خطة الرصف والإنشاءات لعام 2020- 2021.قال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتحت إشراف مديرية الطرق قامت وحدة الرصف والإنشاءات بالانتهاء من رصف طريق الكارتة قرية طوخ الخيل بمركز المنيا للعام 2020- 2021.وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل واصلت أعمال التجميل بمداخل القرية حيث تم دهان وتجميل ٢٥٠ عمودا وإنارة مداخل القرية من على جانبي الطرق الدائرية بداية من مدخل قرية تله مرورا بقرية طوه وصولا لقرية طوخ الخيل وعزبة مهني بالطريق الصحراوي.