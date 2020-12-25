التحقيقات في حريق مصحة العجمي: مدمن أشعل النيران في مرتبة سرير

استمعت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، إلى أقوال نزلاء ومدير مصحة العجمي لعلاج الإدمان الذين شهدوا الحريق، وقرروا أن الحريق حدث بعد اشتعال مرتبة سرير.وكشفت تحقيقات النيابة، أن المدير المسئول عن المصحة، له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة القسم، اشترك مع إثنين آخرين واستأجر الفيلا وإدارتها كمصحة "بدون ترخيص" لعلاج الإدمان.وأضافت التحقيقات بقيام أحد النزلاء بإضرام النيران بمرتبة داخل غرفة بالطابق الأول لاعتراضه على حجزه مما أدى لانتشار أدخنة كثيفة بباقى الغرف بذات الطابق ووفاة وإصابة النزلاء، وهروبه عقب ذلك.كانت النيابة صرحت بدفن 6 جثث ضحايا حريق مصحة العجمي، بعد ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما قررت النيابة الاستعلام من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن التراخيص الخاصة بمزاولة العلاج لفحصها، وتراخيص الأمن الصناعي ومدى اتباع اشتراطات السلامة المهنية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق ومعرفة أسبابه وتحديد بدايته ونهايته، وسؤال شهود العيان والمصابين عن أسباب الحريق، واستعجال تقرير الأدلة الجنائية.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بفيلا 27 شارع 13 متفرع من شارع الحنفية بمنطقة العجمى البيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة ووجود مصابين ووفيات.علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم، والدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف وتم السيطرة عليه، وبالمعاينة والفحص تبين أن الفيلا غير مرخصة كمصحة ومكونة من طابقين وإنبعاث الأدخنة من إحدى غرف الطابق الأول وإنتشارها بخمس غرف أُخرى بذات الطابق، ونسبة الإشغال بها 45 فردا، واسفر الحريق عن وفاة 6 أشخاص وهم "إسماعيل حسن عبدالقادر،35 سنة، مقيم البطاش، متوفي، ومحمد إبراهيم محمد،41 سنة، مقيم الظاهرية متوفي، ومحمد رزق،40 سنة، مقيم كفر الدوار، متوفي، وعبدالجواد إبراهيم، 43 سنة، مقيم الظاهرية، متوفي، وشخص غير معلوم، 40 سنة، متوفي، وشخص آخر غير معلوم، تقريبا 43 سنة، متوفي، واصابة خالد كمال رزق، 40 سنة، باختناق نتيجة تصاعد الدخان وتم إسعافه، تم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة، تم استهداف كلًا من شريكى مدير المصحة، و3 من العاملين بالمصحة مشرفين، ومالك الفيلا، وبمواجهتهم اعترفوا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.