مراكز المنيا تواصل أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا (صور)

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، تنظيم الحملات اليومية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكل القطاعات الخدمية والمنشآت التي يتردد عليها المواطنون، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجدكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أعطى توجيهات لرؤساء المراكز التسعة بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها من وزارة الصحة والسكان، ورئاسة الوزراء، مع ضرورة متابعة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال ارتداء الكمامات، والمتابعة الميدانية للحالة العامة داخل الشوارع والأحياء الداخلية بنطاق كل مركز.من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب وإدارة الطب البيطري، حملات الرش والتطهير لكافة المصالح الحكومية والخدمية والدينية والمدارس بالقرية وجميع الشوارع الرئيسية والجانبية والقرى بنطاق المركز.كما نفذ الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز أبوقرقاص، حملة تفتيشية مكبرة لضبط سيارات الأجرة والأتوبيسات المخالفة وغير الملتزم سائقيها وركابها بارتداء الكمامة الواقية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وفي مركز مطاى شمال المحافظة قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة خالد عبد الرءوف، رئيس المركز والمدينة، اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بكوفيد 19، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية أبوان بتعقيم جميع المصالح الحكومية بالقرية.كما تفقد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، بجولة تفقدية مفاجئة على مواقف السيارات وكافة المركبات وأماكن التجمعات، وذلك لمتابعة الالتزام من جانب المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصًا على سلامتهم وصحتهم في مواجهة فيروس كورونا، مشددا بعدم صعود أي راكب إلى أي سيارة أجرة بدون ارتداء الكمامة، وكذلك سائقي السيارات.وأشار "السايس" إلى أنه سيكون هناك تفتيش دوري بالمواقف وبالطرق من الشرطة والوحدة المحلية وفي حال ضبط أي مخالف سيتم توقيع غرامة مالية على السائق وعلى المخالف.