رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس محكمة برازيلية يدعو لإتاحة التطعيم ضد كورونا للجميع

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:56 م
جيلمار مينديز
جيلمار مينديز
وكالات
طباعة
أكد جليمار مينديز، رئيس المحكمة العليا في البرازيل، الجمعة، أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) أمر ملح وأنه ينبغي أن يكون متاحًا لجميع المواطنين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت بلومبرج إن تغريدة القاضي مينديز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، أضافت ضغطًا على الحكومة الاتحادية، المتخلفة حاليا عن بعض أقرانها في أمريكا اللاتينية.

وقال منديز في تغريدته: "اللقاحات ليست لها أي أيديولوجية... لقد فقد 190 ألف شخص أرواحهم بسبب فيروس كورونا المستجد في البرازيل وحدها... إن التطعيم أمر ملح وينبغي أن يشمل البلد بأكمله".

وجاءت تصريحات منديز في الوقت الذي بدأت فيه بلدان أخرى في المنطقة مثل المكسيك في التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح، في حين الجهات المنظمة في البرازيل لم توافق بعد على استخدام الطوارئ لأي من اللقاحات قيد البحث.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بكورونا

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

النيابة الإدارية تعلن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2018

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020

الصور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

أهالي أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

«الصحة»: إمدادات طبية لمستشفى العريش العام لمواجهة كورونا بشمال سيناء

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

«دفعتني للجنون».. سجن مؤرخ روسي قطَّع حبيبته بمنشار

بالرقم القومي.. خطوات الحصول على كود الطالب studea.emis

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

«هنا مر سيدنا موسي».. أهم المعالم الجيولوجية فى سيناء (صور)

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

هويدا عطا تدخل موسوعة «جينيس» عن كتاب «الربع الخالي»

في الذكرى 102 لميلاده.. السادات يروي قصة أم الأفندي

افتتاح معرض «وسكتت عن الكلام المباح» للفنان سمير فؤاد

دكتور مجدى يعقوب بثقافة المنيا