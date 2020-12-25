رئيس محكمة برازيلية يدعو لإتاحة التطعيم ضد كورونا للجميع

أكد جليمار مينديز، رئيس المحكمة العليا في البرازيل، الجمعة، أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) أمر ملح وأنه ينبغي أن يكون متاحًا لجميع المواطنين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.وقالت بلومبرج إن تغريدة القاضي مينديز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، أضافت ضغطًا على الحكومة الاتحادية، المتخلفة حاليا عن بعض أقرانها في أمريكا اللاتينية.وقال منديز في تغريدته: "اللقاحات ليست لها أي أيديولوجية... لقد فقد 190 ألف شخص أرواحهم بسبب فيروس كورونا المستجد في البرازيل وحدها... إن التطعيم أمر ملح وينبغي أن يشمل البلد بأكمله".وجاءت تصريحات منديز في الوقت الذي بدأت فيه بلدان أخرى في المنطقة مثل المكسيك في التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح، في حين الجهات المنظمة في البرازيل لم توافق بعد على استخدام الطوارئ لأي من اللقاحات قيد البحث.