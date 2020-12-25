تبادل أسرى بين الجيش الليبي وقوات الوفاق

أعلن مقربون من إحدى عائلات أسرى القوات المسلحة الليبية لدى قوات حكومة الوفاق، اليوم الجمعة، إطلاق سراح عدد من الذين اعتقلوا أثناء اقتحام الأخيرة لمدينة غريان يوم 26 أغسطس 2019.وذكر موقع "ليبيا 24"، إنه تم فك أسر نحو 35 شخصا، أسروا في أحداث غريان في أغسطس 2019، مضيفا أن هذه العملية تمت في إطار عملية تبادل إطلاق الأسرى بين القوات المسلحة الليبية وقوات الوفاق، والذي تم أسرهم خلال عملية تحرير العاصمة طرابلس خلال العامين الماضيين.وكان المدعي العام العسكري بالقوات المسلحة الليبية، عضو اللجنة العسكرية 5+5، اللواء فرج الصوصاع، أكد في 3 ديسمبر الجاري، أن العمل جارٍ لحصر الأسرى من العناصر الذين تم القبض عليهم خلال العمليات العسكرية ضد قوات حكومة الوفاق؛ تمهيدًا لتبادلهم خلال الأيام القليلة المقبلة.ولفت، في تصريح صحفي، إلى أن عملية التبادل تأتي بمساعدة إيجابية من بعض حكماء القبائل الليبية، ومنظمتي الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الليبي.وأكد أن هناك اتصالات للإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماعات (5+5) الأخيرة، لمعالجة كثير من القضايا الإنسانية التي ترتبت على الاشتباكات العسكرية خلال، السنوات الماضية، وفي مقدمتها الأسرى.