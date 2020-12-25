الخارجية الفلسطينية: وفاة جديدة بكورونا فى صفوف الجالية حول العالم

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 333 حالة.وأوضحت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه لم تسجل أى إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي ليستقر عدد الإصابات عند 8 آلاف و767 حالة.