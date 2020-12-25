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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ليبيا تتعاقد على شراء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:42 م
لقاح مضاد لكورونا
لقاح مضاد لكورونا
عبير سليم
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أعلن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار، اليوم الجمعة، تعاقد بلاده على شراء 2.8 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال النجار في تصريحات نقلتها صحيفة "الساعة 24" الليبية: "تعاقدنا مع منظمة الصحة العالمية، على شراء مليوني و800 ألف جرعة من لقاح كورونا، بقيمة 42 مليون دينار (حوالي 9.4 ملايين دولار أمريكي)".

وأشار إلى أن التعاقد مع منظمة الصحة العالمية جاء لتسهيل حصول ليبيا على لقاح مرخص ومعتمد من المنظمة.

وأوضح النجار أن بلاده لم تستقر على شركة إنتاج لقاحات معينة حتى الآن، مرجحًا التعاقد لاحقا مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية، لسهولة تخزين اللقاح الخاص بها.

وسجلت ليبيا حتى اليوم الجمعة، حصيلة إجمالية 97 ألفا و653 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1415 وفاة، و68 ألفا و289 حالة تعاف.

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