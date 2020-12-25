أطباء ومتخصصون يضعون «روشتة» عبور الموجة الثانية من «كورونا»

أحمد علاء: يجب فرض غرامات على المخالفين

حسام فتحى: التباعد الاجتماعى وإصدار مزيد من الإجراءات الوقائية

محمد عبدالقادر: ارتداء الكمامة الحل الأول للنجاة من الإصابة

محمد علام: منع إقامة حفلات الزواج والخطوبة

مجدى وليم: الوعى يساعد على تخطى الأزمة

محمد أشرف: الالتزام يمنع «كارثة صحية»

توصيات «الصحة» تحمى كبار السن والأطفال والمرضى.. ونجاحها يتوقف على تعاون المواطنينأشاد عدد من الأطباء فى مستشفيات مختلفة على مستوى الجمهورية بـ«التوصيات» التى قدمتها وزارة الصحة والسكان إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها ضمن خطة الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس «كورونا». وتضمنت هذه التوصيات: تنظيم العمل بالجهاز الإدارى من خلال خفض أعداد العاملين بشكل يومى، والتشديد على التزام المواطنين فى الأسواق والمصالح الحكومية ووسائل النقل والأماكن العامة بارتداء الكمامات الطبية، ومتابعة تطبيق التباعد الاجتماعى فى المقاهى والمطاعم، وحظر إقامة الأفراح والعزاءات، وغلق مراكز الدروس الخصوصية. وشدد الأطباء، فى حديثهم لـ«الدستور»، على أن التزام المواطنين شرطٌ لنجاح كل جهود الدولة فى هذا السياق، والتطبيق الأمثل لتوصيات «الصحة»، مشيرين إلى أنها تسهم بشكل كبير فى حماية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.قال أحمد علاء، طبيب فى قسم الباطنة بمستشفى «القبارى العام» بالإسكندرية، إن التوصيات التى قدمتها وزارة الصحة إلى مجلس الوزراء ستساعد فى الحد من انتشار فيروس «كورونا» وتقليل عدد المصابين الجدد بالوباء، الذى أصبح أكثر نشاطًا بحلول الشتاء.ورهن «علاء» النجاح فى ذلك بالتزام جميع المواطنين، لأن إهمالهم يضر الجميع، ويعنى تقويض جهود الدولة فى هذا الإطار، مضيفًا: «على المواطنين الحفاظ على أرواحهم».وأوضح أن ذلك يحدث من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع المصافحة والأحضان، واستخدام الكحول وارتداء الكمامات الطبية، بالتزامن مع فرض الحكومة غرامات كبيرة جدًا على المقصرين، ومنع الزحام فى أماكن العمل والمواصلات.واختتم الطبيب فى قسم الباطنة بمستشفى «القبارى العام» بالإسكندرية: «مصر فى مواجهة أزمة كبيرة تستوجب تكاتف الدولة والمواطنين، للعبور بأقل الخسائر».أشاد الدكتور حسام فتحى، المتحدث باسم مستشفى إسنا، بالتوصيات التى قدمتها وزارة الصحة، معتبرًا أن أى قرارات تمنع التكدس وزيادة أعداد المواطنين فى أماكن العمل والمواصلات والأماكن العامة ستساعد بشكل كبير فى منع انتقال عدوى «كورونا» بين المواطنين، وبالتالى تقليل عدد المصابين الجدد. وشدد «فتحى» على أن الأمر مشروط بعدم تقصير المواطنين فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، مستنكرًا استغلال بعض المواطنين، الذين حظوا بفرصة العمل من المنزل، أو تقليل أيام الذهاب للعمل، ذلك فى الخروج للتنزه. وأضاف: «التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية سيجعل مصر تعبر هذه الأزمة وتعود إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى، وعلى رأسها التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والتعقيم الدورى، وغيرها، بما سيساعد بشكل كبير فى تقليل عدد المصابين الجدد». وواصل: «جميع المواطنين، وعلى رأسهم الأطباء، يثقون فى قرارات الحكومة التى ساعدت مصر فى تخطى الموجة الأولى من الوباء بأقل الخسائر»، متوقعًا أن تصدر الدولة قرارات أخرى فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لانتشار الفيروس.حذر محمد طلعت عبدالقادر، طبيب فى مستشفى حميات دمياط المخصص لعزل مصابى «كورونا»، مسئول قسم تحاليل الـ«pcr»، من زيادة عدد مرضى الفيروس خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الأعداد بنسبة ٧٠٪ فى المستشفى.وقال «عبدالقادر»: «مصر تواجه أزمة كبيرة حاليًا تستوجب تكاتف الجميع لمواجهتها، والجميع عليه الاختيار بين سيناريوهين، الأول تفاقم أزمة الوباء، أو التعاون مع الدولة لعبور هذه الأزمة».وأضاف: «تنفيذ توصيات وزارة الصحة يحمى عددًا كبيرًا من فئات المجتمع من الإصابة بكورونا، والتزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، وتوقيع غرامة على المخالفين، سيساعد على تقليل عدد المصابين الجدد بالفيروس، خاصة أن الرذاذ السبب الأول للعدوى، وبعده لمس الأسطح الملوثة».وواصل: «غسل اليدين بالماء والصابون من أهم الأمور التى يجب أن يلتزم بها المواطنون، خاصة العاملين فى المصالح الحكومية، لأنهم يختلطون بعدد كبير من الناس يوميًا، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة».واختتم: «هذه الإجراءات ستوفر الأمان الصحى لكبار السن والأطفال، وفى حال الالتزام بها لن تحتاج مصر إلى العودة للغلق مجددًا».وصف محمد علام، مدير مستشفى «النجيلة» للحجر الصحى فى مطروح سابقًا، التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة بأنها «مهمة جدًا»، لكن يجب أن تتزامن مع رقابة صارمة لعملية تطبيقها على أرض الواقع، ومعاقبة كل مواطن لا يلتزم بها. ودعا أجهزة الدولة المعنية إلى أن تتضمن قراراتها منع إقامة حفلات الخطوبة أو الزواج أو المآتم فى المنازل، لأنها تزيد من فرص انتقال العدوى، بجانب منح الموظفين أصحاب الأمراض المزمنة من العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع الخاص إجازة لحين السيطرة على الفيروس، لأنهم أكثر من سيتضرر حال إصابتهم بالمرض.وأضاف: «عدم التزام أى مواطن بارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية يجعل الموظفين وجميع من يقترب منه من المواطنين عرضة للإصابة بالفيروس».قال مجدى وليم، أستاذ التخدير والعناية المركزة، رئيس العمليات فى مستشفى بنها التعليمى، إن توصيات وزارة الصحة والسكان ضرورية جدًا فى التعامل مع أزمة فيروس «كورونا»، داعيًا جميع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى الالتزام التام بها. وأضاف «وليم»: «الفيروس أصبح سريع الانتشار، لكن التزام المواطنين بتطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع يوفر بعض الأمان».وأشار إلى أن هناك مواطنين يزورون أهالى المتوفين بـ«كورونا» دون الالتزام بأى إجراءات وقائية، مضيفًا: «يجب أن تطبق الدولة غرامات قاسية على كل من يقصر فى تطبيق الإجراءات الاحترازية».قال محمد أشرف، طبيب عزل صحى فى مستشفى قصر العينى القديم، إن توصيات وزارة الصحة ستساعد المنظومة الصحية على التعامل مع الموجة الثانية من فيروس «كورونا»، خاصة مع زيادة الأعداد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.وأضاف: «هذه التوصيات الرسمية يمكن أن تحمى مصر من كارثة صحية، بشرط التزام المواطنين بها»، متوقعًا أن يستجيب الشارع المصرى لهذه التعليمات بنسبة ٧٠٪، نظرًا لزيادة أعداد المصابين الجدد بالوباء. وتابع: «يجب منع إقامة الأفراح والمآتم، لأن تقليل الأعداد فى الجهات الحكومية مع وجود هذه المظاهر لا يساعد فى تقليل أعداد المصابين».